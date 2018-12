POL-ROW: ++ Sittensener Polizei sucht nach einem Diebespaar ++

Rotenburg (ots) - Sittensener Polizei sucht nach einem Diebespaar

Sittensen. Ermittler der Polizeistation suchen nach einem Diebstahl in einem Asia Restaurant an der Straße Am Markt nach zwei noch unbekannten Tätern - einem ungefähr 30 Jahre alten Mann und einer etwa 25 Jahre alten Frau. Am Mittwoch gegen 15 Uhr hatte das Paar außerhalb der Öffnungszeiten an der Tür des Restaurants geklopft und sich unter einem Vorwand Einlass verschafft. Während des Aufenthaltes dürfte einem der beiden Fremden ein mit Geldscheinen gefülltes Kellnerportemonnaie auf dem Tresen aufgefallen sein. Als der unbekannte Mann die Toilette aufsuchte, zeigte der Wirt der Frau sein Lokal. Diese Gelegenheit dürfte der Unbekannte genutzt haben, um das Portemonnaie zu plündern. Die mutmaßlichen Täter werden beide als Südeuropäer beschrieben. Der Mann war ungefähr 175 cm groß, hatte kurze schwarze Haare und trug einen Bart. Die Frau war mit ungefähr 150 cm Größe wesentlich kleiner als ihr Komplize. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04282/594140.

