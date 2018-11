POL-ROW: ++ Schweine, Rinder, Schafe und Geflügel - Autobahnpolizei kontrolliert Tiertransporte ++ Drei Einbrüche zur Dämmerung - Täter ohne Beute ++ Beim Überholen die Kontrolle über das Auto verloren ++

Tiertransport an der Hansalinie Bild-Infos Download

Rotenburg (ots) - Schweine, Rinder, Schafe und Geflügel - Autobahnpolizei kontrolliert Tiertransporte

Sittensen/A1. Die Autobahnpolizei Sittensen hat in dieser Woche auf der Hansalinie gezielte Kontrollen von Viehtransportern durchgeführt. Dabei überprüften die Beamten nicht nur die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrpersonals, sondern auch die tierschutzrechtlichen Bestimmungen für den Transport von Lebendvieh auf der Straße. Im Fokus standen die Transporte von Schweinen aller Altersklassen, also Ferkel, Mastschweine, Altsauen und Zuchteber. Aber auch die Beförderung von Kälbern, Färsen, Kühen und Bullen, Geflügel und sogar von Schafen nahmen die Beamten genau unter die Lupe. Die meisten der Transporte waren ohne Mängel. In einigen Fällen standen die Tiere auf den Ladeflächen zu dicht beieinander. Teilweise wurden auch die Gruppengrößen beanstandet. In diesen Fällen leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Tiertransportgesetz ein und verständigten die zuständigen Stellen für Verstöße gegen Tiere. Bei einem anderen Transport wurde das zulässige Gesamtgewicht erheblich überschritten. Neben der Geldbuße droht den Verantwortlichen eine sogenannte Gewinnabschöpfung. Darunter versteht man im deutschen Recht verschiedene Sanktionsmöglichkeiten für unrechtmäßiges Verhalten, bei dem der Verantwortliche einen Vorteil erlangt. Damit soll erreicht werden, dass sich ein Rechtsverstoß "nicht lohnt". "In diesem Fall hätte der Betreiber beispielsweise einen weiteren Transport durchführen müssen, um die Tiere zu transportieren. Die Abschöpfung eines solchen Vorteils kann schnell in die Tausende gehen", erläutert Polizeisprecher Heiner van der Werp.

Drei Einbrüche zur Dämmerung - Täter ohne Beute

Scheeßel. Am Donnerstagnachmittag ist es in den Wohnbereichen zwischen Leehopweg, Veerser Weg und Lehmsalweg zu drei Wohnungseinbrüchen gekommen. Dabei suchten sich die Unbekannten gezielt die Zeit in der Dämmerung aus, in der unbeleuchtete Wohnungen als leichte Ziele auszumachen sind. In zwei Fällen blieb es beim Versuch, weil die Täter gestört wurden.

So kam der Bewohner eines Hauses an der Gartenstraße gegen 17.30 Uhr zurück, als zwei Männer gerade dabei waren, durch die Terrassentür auf der Rückseite einzudringen. Einer der Unbekannten hebelte an der Tür, sein Komplize stand Schmiere und beobachtete das Umfeld. Als Gefahr drohte ergriffen beide Täter die Flucht.

Ähnlich war es bei einem Wohnhaus an der Bartelsdorfer Straße. Dort kehrte der Sohn des Hauses zurück, als die Fremden ein Küchenfenster aufhebelten. Auch diesmal blieb ihnen nur die Flucht.

Bei einem Wohnhaus am Fasanenweg hatten die Einbrecher ebenfalls kein Glück. Sie drangen durch ein Fenster in die Küche ein. Gefunden haben sie allerdings nicht das Richtige. Ohne Beute verließen sie schließlich das Wohngebiet.

Beim Überholen die Kontrolle über das Auto verloren

Stuckenborstel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 168 zwischen Stuckenborstel und Ottersberg ist am Donnerstagnachmittag ein 38-jähriger Autofahrer aus Sottrum verletzt worden. Der Mann hatte gegen 16 Uhr bei einem Überholversuch die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und wurde in den rechten Seitenraum geschleudert. Dort prallte sein Wagen gegen einen Baum. Der Sottrumer zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund sechstausend Euro.

