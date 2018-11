POL-ROW: ++ Fehler beim Überholen führt zum Verkehrsunfall ++

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots) - Fehler beim Überholen führt zum Verkehrsunfall

Eversen. Am Donnerstagvormittag ist ein 45-jähriger Autofahrer aus Hamburg bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 215 zwischen der Kreisgrenze und Eversen verletzt worden. Der Mann war gegen 9.30 Uhr mit seinem Audi in Richtung Rotenburg unterwegs. Kurz vor Eversen wollte er vor einer Kurve einen Sattelzug überholen. Als er dabei unerwartet Gegenverkehr erblickte, versuchte der Mann zügig vor den Sattelzug einzuscheren. Dabei verlor der 45-Jährige die Kontrolle über seinen Audi und schleuderte von der Fahrbahn. Im Seitenraum kollidierte der Wagen mit vier Straßenbäumen. Trotzdem erlitt der Mann wohl nur leichte Verletzungen. Er wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. An dem Unfallwagen entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt ihn auf rund fünftausend Euro. In der kurzen Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

