POL-WL: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 62-jährigen Mann

Seevetal (ots)

Seit heute Morgen wird der 62-jährige Rudolf Gerlec aus Seevetal vermisst. Der Mann hat gegen 09:20 Uhr eine Tagespflegeeinrichtung in Harburg unbemerkt verlassen. Er benötigt dringend medizinische Hilfe.

Der Vermisste ist circa 170 cm groß und schlank. Er hat kurzes, graues Haar, oben bürstenartig geschnitten. Er ist bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, einer dunkelblauen Jeans, sowie braunen Schuhen. Er trägt ein Schild mit der Aufschrift: "Bitte habt Geduld mit mir" um den Hals. Der Vermisste fährt gern Bus und Bahn.

Hinweise zu der gesuchten Person bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200 oder jeder andere Polizeidienststelle.

