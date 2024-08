Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeugdiebstähle aus Fahrzeugen ++ Stelle - Einschleichdieb stahl Handtasche und Bargeld ++ Winsen - Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzunfall

Tostedt (ots)

Werkzeugdiebstähle aus Fahrzeugen

In der Nacht zu Sonntag, 4.8.2024 haben Diebe in der Straße Am Erdbeerfeld und in der Heidlohallee Werkzeuge aus Fahrzeugen gestohlen. In beiden Fällen waren die Kleintransporter unverschlossen, so dass die Täter leichtes Spiel hatten. Der Gesamtschaden wird auf rund 4000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Tostedt, Tel. 04182 404270.

Stelle - Einschleichdieb stahl Handtasche und Bargeld

Eine günstige Gelegenheit nutzte am Sonntag, 4.8.2024, ein Dieb, der in der Zeit zwischen 08 und 12 Uhr eine Handtasche mit Bargeld und Papieren aus einem Wohnhaus an der Bahnhofstraße entwendete. Die Geschädigte hatte ihre Haustür in der fraglichen Zeit offenstehend fixiert. Der Täter sah die Handtasche vermutlich schon vom Gehweg aus und griff zu.

Winsen - Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzunfall

Ein weißer Mitsubishi Space Star ist am 2.8.2024, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12:10 Uhr, von einem noch unbekannten Fahrzeug touchiert worden. Der Unfall ereignete sich auf dem Edeka - Parkplatz am Schanzenring. Die Geschädigte bemerkte bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug blauen Fremdlack auf dem hinteren linken Kotflügel sowie eine deutliche Eindellung.

Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei in Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell