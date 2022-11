Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in Bürogebäude ++ Buchholz - Zahlreiche Diebstähle aus Pkw - vorläufige Festnahme nach Zeugenhinweis ++

Salzhausen (ots)

Einbrüche in Bürogebäude

An der Straße Huskoppel sind Diebe in der Nacht zu Donnerstag, 10.11.2022, in zwei Bürogebäude eingestiegen. In einem Fall schraubten die Täter zunächst ein Zaunelement ab, um Zugang zum Gelände zu bekommen. Anschließend hebelten sie eine Tür auf und durchsuchten mehrere Büroräume. Sie erbeuteten Bargeld und Laptops.

Im zweiten Fall brauchen die Täter einen Fensterflügel auf, um anschließend die Büroräume zu durchsuchen. Auch hier erbeuteten sie Bargeld.

Zeugen, denen in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Huskoppel aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei in Salzhausen zu melden.

Buchholz - Zahlreiche Diebstähle aus Pkw - vorläufige Festnahme nach Zeugenhinweis

In den letzten Wochen kam es im Buchholzer Stadtgebiet vermehrt zu Diebstählen aus Kfz. Dabei wurden größtenteils unverschlossen abgestellte PKW geöffnet und oberflächlich durchsucht. Beute waren Sonnenbrillen, Münzgeld oder andere im Fahrzeug zurückgelassene Wertgegenstände.

Am Mittwochabend, 9.11.2022, gegen 23 Uhr, fiel Zeugen ein 26-jähriger Mann auf, der im Tannenweg unterwegs war und einen offenbar unverschlossen Pkw geöffnet hatte. Daraus entnahm er eine Geldbörse, die er wenig später fallen ließ. Die Zeugen alarmiert in die Polizei. Beamte konnten den Mann unweit des Tatortes antreffen und vorläufig festnehmen.

Im Zuge der Ermittlungen wurden am Mittwochabend insgesamt sieben Taten festgestellt. In sechs Fällen hatte der Mann unverschlossene Pkw geöffnet und nach Beute durchsucht. In einem Fall beschädigte er ein Türschloss, gelangte aber nicht in den Wagen. Der 26-Jährige stritt die Taten ab.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann auch für die Taten in den letzten Wochen verantwortlich ist. Die Ermittlungen dazu dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann am Donnerstag wieder entlassen.

Zeugen oder weitere Geschädigte, die einen möglichen Diebstahl aus ihrem PKW bislang nicht zur Anzeige gebracht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Hollenstedt - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, 9.11.2022, in der Zeit zwischen 07 und 19 Uhr, kam es in der Breitensteiner Allee zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Täter kletterten im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses über einen Zaun und schlugen eine Terrassentür ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und erbeuteten unter anderem Bargeld.

Der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell