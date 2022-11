Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Alkoholisiert Streit gesucht ++ Winsen/Roydorf - Beim Abbiegen zu weit ausgeholt ++ Seevetal/Meckelfeld - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Buchholz (ots)

Alkoholisiert Streit gesucht

Ein 19-jähriger Mann hat am Montag, 07.11.2022 auf dem Bahnsteig für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Heranwachsende, der bei der Anzeigenaufnahme einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille hatte, hatte nach Zeugenaussagen gegen 21.25 Uhr zunächst auf der Wohlaubrücke einen 28-jährigen Passanten angerempelt und auf den Bahnsteig an Gleis 1 verfolgt. Dort schlug er unvermittelt auf den 28-Jährigen ein. Zwei 43 und 61 Jahre alte Männer, die den Angriff bemerkten, gingen dazwischen und wurden ebenfalls von Faustschlägen getroffen bevor sie den 19-Jährigen schließlich unter Kontrolle bringen konnten. Alle vier erlitten leichte Verletzungen. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Winsen/Roydorf - Beim Abbiegen zu weit ausgeholt

Auf der Winsener Landstraße kam es am Montag, 07.11.2022, zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 07.45 Uhr bog der Fahrer eines Sattelzuges nach rechts in den Ilmer Moorweg ab. Dabei holte er so aus, dass das Heck des ausschwenkenden Aufliegers die rechts Seite eine auf der Linksabbiegerspur haltenden Skoda Yeti touchierte. Dabei gingen Außenspiegel und eine Seitenscheibe des Pkw zu Bruch, außerdem wurden Teile der Karosserie eingedellt. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt in Richtung Osttangente fort. Zum Verursacher ist lediglich bekannt, dass am Auflieger ein litauisches Kennzeichen angebracht war.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Sattelzug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 05.11.2022, kam es in der Zeit zwischen 05:45 Uhr und 21 Uhr an der Straße Am Saal, auf dem Parkplatz zwischen Edeka und Aldi, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde ein weißer Fiat 500, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt.

Der Sachschaden am PKW wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Fiat war in der mittleren Parkreihe an einem Durchgang geparkt. Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 beim Polizeikommissariat Seevetal melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell