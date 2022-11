Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Körperverletzung ++ Buchholz - Pedelec gestohlen ++ Tostedt - Ladendiebe verhielten sich zu auffällig

Tostedt (ots)

Zeugensuche nach Körperverletzung

Am frühen Morgen des 31.10.2022 kam es an der Straße Unter den Linden zu einer Körperverletzung. Gegen 1:40 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg in Richtung Rotenburg unterwegs, als ihm, in Höhe der Einmündung Heidenauer Straße, zwei unbekannte Männer zu Fuß entgegenkamen. Nach Aussage des Jugendlichen sei einer der Männer vor sein Fahrrad gesprungen und habe ihn dadurch zum Anhalten gebracht. Anschließend habe ihm der Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so dass seine Brille auf dem Boden gefallen sei. Die Männer entfernten sich in Richtung Bahnhofstraße.

Der 17-Jährige beschreibt die beiden Männer als circa 175 cm groß und circa 20 Jahre alt. Der Schläger hatte eine normale Statur und helle, an den Seiten sehr kurze, Haare. Er war bekleidet mit einem weißen Hemd und einer hellblauen Jeans. Das Gesicht war weiß geschminkt, mit gemalten Blutanhaftungen an Mund und Augen.

Der Begleiter hatte eine etwas dünnere Statur und kurzes braunes Haar. Er hatte ebenfalls ein weiß geschminktes Gesicht mit angedeuteter Skelettierung. Beide Personen schienen deutlich alkoholisiert. Möglicherweise kamen sie von einer vorgezogenen Halloween-Party.

Hinweise zu den beiden Männern nimmt die Polizei in Tostedt unter der Tel.-Nr. 04182 404270 entgegen.

Buchholz - Pedelec gestohlen

Am 3.11.2022, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 22 Uhr, kam es auf dem Fahrradstellplatz an der Heinrichstraße zum Diebstahl eines hochwertigen Pedelec. Das Rad der Marke Nicolai, XD 3, ist von Unbekannten aus dem Fahrradschuppen gestohlen worden. Sein Wert liegt bei rund 5000 EUR. Vermutlich hatten die Täter den Schuppen gewaltsam aufgebrochen und anschließend die beiden Schlösser, mit denen das Rad an einem Fahrradbügel angeschlossen worden war, gewaltsam geöffnet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Tostedt - Ladendiebe verhielten sich zu auffällig

Etwas zu auffällig agierten drei Männer am Donnerstag, 3.11.2022, als sie, gegen 10:30 Uhr, in einem Markt an der Straße Zinnhütte einen Ladendiebstahl begehen wollten. Ein Mann beugte sich weit über das Kassenband, der zweite breitete hinter ihm eine Zeitung aus, um dem dritten im vermeintlichen Sichtschutz zu ermöglichen, sich Ware in die Jacke zu stecken. Ihr Verhalten viel jedoch auf, so dass Mitarbeiter sie nach Passieren der Kasse stoppen wollten. Zwei Männern gelang die Flucht. Der dritte, ein 53-jähriger Mann, konnte vor Ort festgehalten werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßige Diebstahls ein.

Zeugen, denen aufgefallen ist, wohin die beiden anderen Männer geflüchtet sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

