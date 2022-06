Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorradfahrerin schwer verletzt ++ Winsen - Betrunken vor Streifenwagen geradelt ++ Buchholz - Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Tostedt - Sachbeschädigung an Schule

Jesteburg (ots)

Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine 18-jährige Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der K 83, zwischen Jesteburg und Lüllau, schwer verletzt. Die Frau war am Dienstag, 28.6.2022, gegen 18:45 Uhr auf der Kreisstraße aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie geriet mit dem Vorderrad in einen Straßengraben und überschlug sich daraufhin mehrfach. Die 18-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Winsen - Betrunken vor Streifenwagen geradelt

Ein 55-jähriger Mann ist am Dienstag, 28.6.2022 mit seinem Fahrrad in der Brahmsallee unterwegs gewesen. Gegen 22:45 Uhr radelte er, ohne auf den Verkehr zu achten, quer über die Straße und dabei direkt vor einen Streifenwagen der winsener Polizei. Die Beamten stoppten und kontrollierten den Mann. Dabei wurde eine Atemalkoholbeeinflussung von über drei Promille festgestellt. Der 55-Jährige musste die Beamten begleiten. Ein Arzt entnahm ihm anschließend eine Blutprobe. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Buchholz - Unfall unter Alkoholeinfluss

Auf der Harburger Straße kam es am Dienstag, 28.6.2022, gegen 4:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei war der 40-jährige Fahrer eines Hyundai gegen einen geparkten Opel gefahren. Der 40-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in einem Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Er erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,3 Promille. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Tostedt - Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit zwischen Montag, 27.6.2022, 6:15 Uhr und Dienstag, 6:15 Uhr kam es an der Realschule in der Friedrich - Ludwig - Jahn - Straße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte betraten in dieser Zeit das rückwärtige Schulgelände. Mit einem Pflasterstein schlugen sie anschließend drei Glasscheiben an der Turnhalle ein. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 1500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell