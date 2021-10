Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erneut Kfz-Teile entwendet ++ Buchholz/Sprötze - Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Buchholz (ots)

Erneut Kfz-Teile entwendet

In der Nacht zu Mittwoch, 13.10.2021, in der Zeit zwischen 20 und 10 Uhr, machten sich Diebe an einem BMW zu schaffen, der in der Straße Zuckerkamp in einer Einfahrt geparkt war. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein, bauten anschließend Navi, Airbag, Frontscheinwerfer und weitere Kleinteile aus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Buchholz/Sprötze - Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Bereits am 06.10.2021, in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr, kam es in der Niedersachsenstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte haben bei einem dort geparkten VW Up die Heckscheibe eingeschlagen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Buchholz sucht Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

