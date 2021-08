Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Schule ++ Neu Wulmstorf - Zeugin beobachtete Ladendiebe beim Verstecken der Beute ++ Winsen - Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss gefahren ++ Hanstedt - Unfall bei Überholmanöver

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Einbruch in Schule

In der Nacht zu Donnerstag (26.8.2021), in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 7:30 Uhr, sind Unbekannte in das Gymnasium am Appenstedter Weg eingebrochen. Die Täter beschädigten mehrere Fenster, bis sie Zugang zum Gebäude erlangten. Anschließend versuchten sie, eine Bürotür aufzuhebeln. Dies gelang Ihnen jedoch nicht.

Nach ersten Erkenntnissen verließen die Täter das Gebäude ohne Diebesgut, es entstand allerdings ein Sachschaden von rund 2000 EUR.

Neu Wulmstorf - Zeugin beobachtete Ladendiebe beim Verstecken der Beute

Eine aufmerksame Zeugin erschien am Donnerstagabend (26.8.2021), gegen 18:30 Uhr, auf der Dienststelle in Neu Wulmstorf. Sie gab gegenüber den Beamten an, dass sie am Penny-Parkplatz in der Bahnhofstraße zwei Frauen und einen Mann beobachtet habe, die dort mehrere Tüten unter einem Busch versteckten. Die Beamten suchten zusammen mit der Zeugin die Örtlichkeit auf. Dabei bemerkte diese die zwei Frauen auf dem Parkplatz. Als sie den Streifenwagen erblickten, ergriffen sie die Flucht. Beide Frauen konnten allerdings nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden.

Unter dem Gebüsch befanden sich mehrere Tüten mit Kleidungsstücken aus einem nahen Kleidungsgeschäft, an denen noch die Preisschilder hingen. Der Gesamtwert der Ware liegt bei rund 500 EUR.

Gegen die beiden 37 und 49 Jahre alten Frauen wurde ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet. Sie erhielten einem Platzverweis und durften die Dienststelle anschließend wieder verlassen.

Winsen - Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss gefahren

Am Donnerstagabend, gegen 17:30 Uhr, meldeten mehrere Zeugen über den Polizeinotruf, dass eine Frau mit einem Pkw in Schlangenlinien im Bereich der Hamburger Straße unterwegs sei. Noch während der ersten Fahndungsmaßnahmen nach dem Wagen gingen weitere Meldungen ein, wonach der Pkw in der Niedersachsenstraße aufgefallen ist. Dort konnten Beamte den beschriebenen PKW auf einem Geschäftsparkplatz feststellen. Am Steuer saß eine einen 50-jährige Frau. Beim Öffnen der Tür schlug dem Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Die Frau konnte sich kaum auf den Beinen halten.

Auf der Dienststelle wurde der 50-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im Weiteren stellte sich heraus, dass ihr die Fahrerlaubnis bereits rechtskräftig entzogen worden war. Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Hanstedt - Unfall bei Überholmanöver

Auf der L 215, zwischen Quarrendorf und Hanstedt, kam es am Donnerstagabend (26.8.2021) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20:55 Uhr überholte eine 27-jährige Frau mit ihrem Renault Zoe den 33-jährigen Fahrer eines Wohnmobils. Aus noch unklarer Ursache verlor sie dabei die Kontrolle über ihren PKW und kam nach links von der Straße ab. Dort kollidierte der PKW mit einem Baum und schleuderte in der Folge quer über die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung des Wohnmobils stießen beide Fahrzeuge noch einmal zusammen, bevor der PKW der der 27-Jährigen im Seitenraum liegen blieb.

Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden und kam anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Wohnmobils blieb äußerlich unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die L 215 blieb bis circa 23 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell