Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ladendieb vorläufig festgenommen ++ Seevetal-Maschen - Vorfahrt missachtet

Seevetal-Meckelfeld (ots)

Ladendieb vorläufig festgenommen

Am Dienstag (24.08.2021), gegen 15.10 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv im Aldi-Markt an der Straße Am Saal, wie ein Mann sich diverse Schachteln Zigaretten in seine übergroße Latzhose steckte und damit den Laden verlassen wollte. Als er den Mann am Eingang ansprach und aufhalten wollte, versuchte der Dieb zu flüchten. Ein Polizeibeamter, der privat im Markt unterwegs war, wurde auf die Situation aufmerksam und fixierte den Ladendieb.

Der 40-jährige Beschuldigte hatte Waren im Wert von rund 230 Euro in seiner Hose versteckt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er am heutigen Tage mangels Haftgründen wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Seevetal-Maschen - Vorfahrt missachtet

Auf der Horster Landstraße kam es am Dienstag (24.08.2021), gegen 12 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann wollte mit seinem Mercedes von der Straße Unner de Bult nach links in die Horster Landstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 32-Jährigen, der mit seinem BMW, von rechts kommend, die Horster Landstraße entlangfuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Der Schaden an den beiden Pkw wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

