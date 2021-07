Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeug aus Transporter entwendet ++ Welle - Mit Pkw gegen Baum geprallt

Seevetal (ots)

Werkzeug aus Transporter entwendet Auf Werkzeug hatten es Diebe in der Nacht von Montag (19.07.) auf Dienstag (20.07.)abgesehen. Der oder die Täter schlugen zunächst die Heckscheibe eines Transporters ein, der in Seevetal, Göhlenbach Ecke Pastorenwiese, abgestellt war. Im Anschluss entwendeten sie aus dem Fahrzeug diverses hochwertiges Werkzeug, u.a. ein Bosch Kreuzlinienlaser mit Stativ und einen Hilti Akkustaubsauger. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal (04105-6200) entgegen. Welle - Mit Pkw gegen Baum geprallt Am Dienstag, 20.07., gegen 11:00 Uhr, kam ein 21jähriger Fahrzeugführer aus Otter mit seinem Pkw Skoda auf der B3 zwischen Schneverdingen und Welle aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der Pkw mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde durch Ersthelfer am Unfallort versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung dem Krankenhaus Buchholz zugeführt. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

