Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Schulsporthalle ++ Buchholz - Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

Buchholz (ots)

Einbruch in Schulsporthalle Unbekannte sind am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitag (16.07.2021), 14:30 Uhr und Montag (19.07.2021), 08:00 Uhr, in die Sporthallen zweier Schulen an der Straße Buenser Weg eingedrungen. Wie die Täter in die Hallen gelangten, ist noch unklar. In mehreren Geräteräumen brachen die Täter Spinde auf, aus denen sie anschließend Lautsprecherboxen und Unterhaltungselektronik entwendeten. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Buchholz - Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen In der Zeit zwischen Sonntag (18.07.2021), 15 Uhr und Montag, 16.30 Uhr, kam es in der Straße Bergkamp zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hatten an mehreren Fenstern versucht, diese aufzuhebeln. Erst das vierte Fenster gab nach. Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räume des Hauses. Hierbei erbeuteten sie Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. In beiden Fällen nimmt die Polizei in Buchholz Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

