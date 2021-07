Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in Kindergärten ++ Winsen - Mit LKW zusammengestoßen ++ Buchholz - Nach Streitigkeiten in einer Bar am 4.7.2021: Polizei sucht weitere Zeugen

Tespe (ots)

Einbrüche in Kindergärten

In der Nacht zu Donnerstag (8.7.2021) sind Unbekannte in die beiden Kindergärten an der Parkstraße und in der Straße Am Zentrum eingebrochen. In beiden Fällen ist noch unklar, wie die Täter in die Gebäude gelangten. Sie durchwühlten jeweils diverse Schränke, die sie zum Teil auf aufbrachen. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter allerdings keine Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Winsen - Mit LKW zusammengestoßen

Ein 81-jähriger Mann hat am Donnerstag (8.7.2021), gegen 15:35 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Max-Planck-Straße verursacht. Der Mann wollte mit seinem Skoda aus einer Einmündung in die Straße einbiegen und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen den von rechts kommenden LKW eins 25-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda gegen einen bereits stehenden Fiat Ducato eines 28-jährigen Mannes geschoben. Alle drei Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 EUR.

Buchholz - Nach Streitigkeiten in einer Bar am 4.7.2021: Polizei sucht weitere Zeugen

Wie berichtet, kam es am 4.7.2021, gegen 3:30 Uhr, zu Streitigkeiten in einer Bar an der Bremer Straße (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4960022).

Um die Ursache und den Verlauf der Streitigkeiten besser nachvollziehen zu können, sucht die Polizei nun weitere Zeugen, die zu fraglichem Zeit als Gäste in der Bar anwesend waren. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell