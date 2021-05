Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendlage der PI Harburg vom 30.04.- 02.05.2021

LK Harburg (ots)

+++ LK Harburg - Corona Verstöße

Am 01.05.2021, gegen 23:20 Uhr, wurden mehrere Personen auf einem Grundstück in einem Buchholzer Gewerbegebiet an einem Lagerfeuer festgestellt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten entfernten sich mehrere Personen fluchtartig vom Grundstück. Es konnten noch 8 Personen aus verschiedenen Haushalten festgestellt werden. Gegen alle Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise erteilt.

Ebenfalls am 01.05. wurde der Polizei Seevetal eine mögliche Party im Bereich Seevetal (Horst) gemeldet. Vor Ort wurde ein fünfköpfige Personengruppe aus verschiedenen Haushalten angetrof-fen. Die Menge der durch einen Caterer gelieferten Speisen, sowie die vorhandenen Sitzplätze mit benutztem Geschirr ließen darauf schließen, dass mehrere Personen beim Eintreffen der Polizei sich entfernt hatten. Im Nahbereich konnten noch zwei Fahrzeuge kontrolliert werden, deren Insassen der Feier zugehörig waren. Es wurden neun Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++++ Buchholz i.d.N., OT Holm-Seppensen - Sachbeschädigung

In der Nacht vom 30.04. auf den 01.05. rissen Unbekannte das Bushaltestellen "Machangelweg" in der Buchholzer Landstraße samt Fundament aus dem Boden. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

+++ Buchholz i.d.N. - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am 30.04., gegen 15:05 Uhr, kam es auf der B 75, Einmündung Ritscherstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzen Personen. Ein 83-jähriger Mann wollte mit seinem Hyundai von der B 75 aus Buchholz kommend nach links in die Ritscherstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden VW Golf einer 28-jährigen Frau. Sie und ihre 27-jährige Beifahrerin, sowie der Unfallverursacher wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

+++ BAB 7 - PKW Brand

Am Samstag, 01.05.2021, gegen 12.30 Uhr, kam es auf der A 7, Fahrtrichtung Hannover, in Höhe der Anschlussstelle Garlstorf zu einem Vollbrand eines Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein 67jähriger befuhr die Autobahn mit seinem Pkw Daimler Chrysler, als er aus dem Motorraum einen Knall wahrnahm. Er steuerte das Fahrzeug umgehend auf den Standstreifen. Kurze Zeit später brannte der Pkw vollständig aus, was auch die FFW Garlstorf nicht mehr verhindern konnte. Personen kamen nicht zu Schaden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit etwa 8 Kilometer Stau.

+++ BAB 7 - Trunkenheit in Verkehr

Am Samstag, 01.05.2021, gegen 23.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei an der Anschlussstelle Ramelsloh einen Ford Transit. Bei dem 37jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Harburg wurde festgestellt, dass er erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert 1,85 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

+++ Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, gegen 06.10 Uhr, eignete sich auf der Osttangente in Winsen (Luhe) ein Auffahrunfall mit geringem Sachschaden. Der Unfallverursacher stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Eine 30jährige befuhr mit ihrem Pkw Daimler die Osttangente in Richtung Luhdorf. Sie beabsichtigte nach rechts in den Ilmer Weg abzubiegen. Dieses bemerkte ein 27jähriger aus dem Landkreis Harburg zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW Golf auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,75 Promille. Eine Blutprobe wurde genommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

+++ Stelle - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Nacht vom 30.04. auf den 01.05.2021 wurde ein Zigarettenautomat in Stelle an der Straße "Uhlenhorst" beim dortigen Kreisel durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Beim Entnehmen der Zigaretten hat sich wahrscheinlich einer der Täter verletzt, so dass dieser sich eine blutige Wunde zuzog. Eine entsprechende Blutspur konnte bis zum Bahnhof Stelle verfolgt werden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte entweder bei der Polizeistation Stelle oder dem Polizeikommissariat Winsen (Luhe).

+++ Elbmarsch - Verkehrsunfallflucht

Drei aufmerksame Kinder leisteten am Samstag, den 01.05.2021 gute detektivische Arbeit, sodass sich bedeutende Anhaltspunkte zur Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht ergeben konnten. Sie bemerkten am Nachmittag einen beschädigten PKW in Stove vor einem Einfamilienhaus. Die Jungen klingelten an der Haustür und konnten so die Halterin des beschädigten PKW ausfindig machen. Diese wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihr PKW beschädigt worden ist. Zuvor konnte durch die Kinder ein blauer VW Polo in der Nähe gesehen werden, der sich fluchtartig von der Örtlichkeit entfernte. Dabei stellten die Kinder fest, dass der VW ebenfalls Beschädigungen aufwies. Eine Personenbeschreibung konnten sie ebenfalls abgegeben. Während die Polizei den Schaden am Tatort aufnahm, bestreiften die Jungs mit ihren Rollern die Nachbarschaft. Dabei konnten sie den geflüchteten VW Polo parkend an einer anderen Örtlichkeit erneut feststellen, allerdings nun ohne Fahrer. Wer weitere Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich entweder bei der Polizeistation Marschacht oder dem Polizeikommissariat Winsen (Luhe).

+++ Seevetal, OT Maschen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 30.04.2021, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des REWE-Supermarktes in der Schulstraße in Seevetal (Maschen) zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter VW Polo in schwarz wurde auf der Beifahrerseite am Heck touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Personen, die Hinweise zu dem möglichen Verursacher oder den PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

