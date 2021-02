POL-WL: POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 12.02.2021, 12:00 Uhr bis Sonntag, 14.02.2021, 13:00 Uhr

Polizeiinspektion Harburg

Mehrere Drogen- und Alkoholfahrten im Bereich Winsen

Am Wochenende können durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Winsen mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden, welche zuvor Drogen und/oder Alkohol konsumiert haben. Der traurige Spitzenreiter ist dabei ein 33-jähriger Pole, welcher zu allem Überfluss noch seinen 10-jährigen Sohn im Fahrzeug dabeigehabt hat.

Marschacht - Trunkenheitsfahrt nach dem Konsum eines Joints

Am Freitagabend wird im Bereich Marschacht ein 36-jähriger Bochumer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle positiv auf THC getestet. Aufgrund dieses Umstandes wird eine Blutprobe durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Stelle - Trunkenheitsfahrt unter Alkohol, Kokain und ohne Führerschein mit 10- jährigem Kind

Am Freitagabend kann im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem 10-jährigem Sohn festgestellt werden. Bei einer anschließenden Kontrolle stellt sich heraus, dass der 33-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol, Kokain und ohne Führerschein gefahren ist. Des Weiteren ist das genutzte Fahrzeug zur Entstempelung ausgeschrieben gewesen, da es keinen Versicherungsschutz mehr besessen hat. Diese Feststellungen durch die Polizeibeamten haben zur Folge, dass eine Blutprobe vom Fahrzeugführer entnommen worden ist und diverse Strafverfahren eingeleitet worden sind.

Thieshope - Drogenfahrt unter dem Einfluss von THC

Am Samstagmorgen, gegen 01:10 Uhr, wird ein 30-jähriger ukrainischer Staatsbürger durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der Kontrolle können diese feststellen, dass der 30-jährige unter dem Einfluss von THC steht. Daraufhin wird eine Blutprobe durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Stelle - 19-jähriger führt ein Fahrzeug unter dem Einfluss von THC

Am Samstagnachmittag wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 19-jähriger, aus Seevetal stammender Fahrzeugführer, kontrolliert. Nachdem sich der Verdacht für die Polizeibeamten auf den Konsum von Betäubungsmittel erhärtet hat, wird durch den Fahrzeugführer der Konsum von Marihuana eingeräumt. Im Weiteren wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Winsen (Luhe) - 68-jähriger führt seinen Pkw mit 2,19 Promille

Am Samstagabend wird ein 69-jähriger Winsener mit seinem Pkw in der Nähe zu seiner Wohnanschrift durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der Kontrolle können sie Polizeibeamten Alkoholgeruch feststellen, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt worden ist. Dieser ergibt einen stolzen Wert von 2,19 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses wird eine Blutprobe durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Des Weiteren wird die Weiterfahrt untersagt, so dass er in nächster Zeit zu Fuß unterwegs sein wird.

Seevetal/Meckelfeld - Trunkenheit im Straßenverkehr mit 2,01 Promille

Samstagnacht, gegen 02:25 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte des PK Seevetal einen 34-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Kontrolle kann bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 2,01 Promille festgestellt werden. Aufgrund dessen wird eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

Landkreis Harburg - zahlreiche Einsätze bzgl. Personen auf nicht freigegebenen Eisflächen

Am Wochenende sind Polizeibeamte des gesamten Landkreises sowie Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei wiederholt zu Einsätzen gefahren, wo sich zahlreiche Personen auf nicht freigegebenen Eisflächen von Teichen aufgehalten haben. In diesem Zusammenhang sind die Polizeibeamten teilweise auf die Uneinsichtigkeit von erwachsenen Personen gestoßen, so dass die Eisflächen im Rahmen der Gefahrenabwehr geräumt und mittels Absperrmaterialien gegen unbefugtes Betreten gesichert werden mussten. Die Polizei warnt vor dem Betreten von nicht freigegebenen Eisflächen aufgrund der damit eingehenden Gefahren.

