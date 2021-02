Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeuge eines Ladendiebstahls gesucht ++ Stelle - LKW fuhr auf Streifenwagen auf

Neu Wulmstorf (ots)

Zeuge eines Ladendiebstahls gesucht

Am Donnerstag (11.2.2021), gegen 10:50 Uhr, wies ein Kunde des Penny-Marktes an der Bahnhofstraße eine Mitarbeiterin auf drei Jugendliche hin, die möglicherweise einen Ladendiebstahl begehen wollten. Beim Verlassen des Marktes wurden die Jugendlichen angesprochen. Ein 15- und ein 16-jähriger blieben stehen, während der dritte den Laden fluchtartig verließ. Dieser 15-Jährige konnte durch die Polizei im Rahmen der Fahndung wenig später angetroffen werden. Die Beute, eine Flasche Alkohol, hatte er noch bei sich.

Der Zeuge, der den Diebstahl beobachtet hatte, war bei Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Dieser wird nun gebeten, sich bei der Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 zu melden.

Stelle - LKW fuhr auf Streifenwagen auf

Auf der K 86, zwischen Stelle und Maschen, kam es am Donnerstagabend (11.2.2021) zu einem Auffahrunfall. Ein 25-jähriger Polizist und eine 30-jährige Polizistin hatten mit ihrem Funkstreifenwagen, einem VW T6, in Höhe Fachenfelde am Fahrbahnrand angehalten und das Warnblinklicht eingeschaltet. Sie wollten dort mit einem Passanten auf dem Gehweg sprechen.

Noch bevor die beiden Beamten aussteigen konnten, fuhr ihnen ein 26-jähriger Mann mit seinem LKW in das Heck. Der Streifenwagen wurde dadurch nach vorne geschoben, der LKW prallte nach links ab und touchierte die linksseitige Schutzplanke. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme und Reinigung mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der 26-jährige LKW-Fahrer gab vor Ort an, dass ihm während der Fahrt schwarz vor Augen geworden sei. Die Aufnahme des Unfalls sowie die weitere Bearbeitung erfolgen, wie üblich bei Unfällen mit Polizeibeteiligung, durch die benachbarte Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen.

