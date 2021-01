Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Unfall in den Wald geflüchtet ++ Tespe - Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls

Rosengarten (ots)

Nach Unfall in den Wald geflüchtet

Am Donnerstag (21.1.2021), gegen 8:30 Uhr, meldete ein Anwohner der Straße Emmetal einen Verkehrsunfall. Ein Mann war mit einem Volvo von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Gartenmauer geprallt. Als der Zeuge nachschaute, konnte er noch sehen, wie der Fahrer mit dem hinteren Kennzeichen unter dem Arm in ein angrenzendes Waldstück lief. Da die Situation zunächst unklar war, wurden zahlreiche Streifenwagen in den Bereich entsandt, um nach dem Flüchtigen zu suchen. Dabei kamen auch ein Mantrailer-Hund der Polizei Hamburg und eine Drohne zum Einsatz. Der Volvo wurde sichergestellt.

Gegen 11.10 Uhr wurde der Verdächtige im Museumsweg in Vahrendorf angetroffen und vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 35-jährige Hamburger mit seinem nicht zugelassenen Volvo gegen die Mauer gefahren war. Zuvor hatte er gestohlene Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht. Nach dem Unfall hatte er das hintere Kennzeichen abgebaut und mitgenommen. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zu allem Überfluss stellten die Beamten bei ihm eine Drogenbeeinflussung durch Amphetamine fest. Nach Einleitung mehrerer Strafverfahren wurde er am Nachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Tespe - Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls

Am Donnerstagabend (21.1.2021), gegen 21:30 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der K 76, zwischen Tespe und Bütlingen, gemeldet. Dort war ein Mercedes in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Der Meldende gab den Beamten gegenüber an, dass er vor Ort mit einem Mann und einer Frau, die ihrerseits mit einem Pkw unterwegs waren, gesprochen hatte. Die beiden hatten ihm gegenüber angegeben, kurz nach dem Unfall einen Mann gesehen zu haben, der vom Unfallfahrzeug aus zu Fuß in Richtung Bütlingen gegangen war. Diese Zeugen hatten sich jedoch bis zum Eintreffen der Polizei wieder entfernt.

Um den mutmaßlichen Unfallfahrer identifizieren zu können, bittet die Polizei Winsen diese Zeugen (Mann und Frau, beide circa 40 Jahre alt), sich unter der Telefonnummer 04171 7960 zu melden.

