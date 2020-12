POL-WL: Zahlreiche Anrufe falscher Polizeibeamter ++ Neu Wulmstorf - Stromgenerator gestohlen

Polizeiinspektion Harburg

Zahlreiche Anrufe falscher Polizeibeamter

Am Sonntagabend (20.12.2020) versuchten Betrüger, im Bereich der Stadt Winsen vornehmlich ältere Mitmenschen um ihr Erspartes zu bringen. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus, die gerade Einbrecher in der Nähe festgenommen hätten und dabei auf eine Namensliste gestoßen seien, auf denen auch die Angerufenen verzeichnet seien.

Diese Masche dient dazu, herauszubekommen, ob die Angerufenen hohe Bargeldbestände oder hochwertigen Schmuck im Hause haben, um diesen dann angeblich in Sicherheit zu bringen.

Allein 19 Anrufe wurden der Polizei gestern Abend gemeldet. Glücklicherweise handelte es sich nur um Versuchstaten, weil die Angerufenen den Betrugsversuch erkannten und das Gespräch sofort beendeten.

Dazu gelten weiterhin folgende Hinweise der Polizei:

Die Polizei wird niemals Geld oder Wertsachen in Verwahrung nehmen und sie auch nicht telefonisch danach ausfragen.

Die Polizei ruft nicht mit der Nummer "110" an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Rufen Sie im Zweifelsfall die örtliche Dienststelle oder die Notrufnummer "110" an, um sich den Einsatz bestätigen zu lassen.

Wählen sie aber die Nummer selbst und nutzen nicht die Rückruffunktion. Dadurch könnten sie erneut bei den Betrügern landen.

Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über dieses Phänomen.

Neu Wulmstorf - Stromgenerator gestohlen

An der Elstorfer Straße sind Diebe in der Nacht zu Sonntag (20.12.2020) in eine Lagerhalle eingebrochen. Die Täter hatten dazu eine Eingangstür aufgehebelt. Aus der Halle entwendeten sie einen Stromgenerator im Wert von rund 1500 EUR.

