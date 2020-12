Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 18.12.2020, 12:00 Uhr bis 20.12.2020, 12:00 Uhr

LK HarburgLK Harburg (ots)

LK Harburg- Mehrere Glatteisunfälle +++

Am Samstagmorgen kam es, aufgrund von überfrierender Nässe und den daraus resultierenden schwierigen Witterungsbedingungen, im gesamten Landkreis Harburg am Samstagmorgen zu 15 polizeilich gemeldeten Verkehrsunfällen. Hierbei waren sowohl Autofahrer, als auch drei Fahrradfahrer betroffen. Fünf Personen wurde durch die Unfälle verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Unter anderem kam es bei einem Radfahrer ohne Helm zu einer Kopfplatzwunde. Eine Radfahrerin erlitt einen gebrochenen Arm. Bei einem Radfahrer konnte ein Helm schlimmeres verhindern. Die Straßenmeisterei und der Bauhof waren im Einsatz und streuten die Straßen ab. Als die Temperaturen im Laufe des Vormittags anstiegen, entspannte sich die Verkehrssituation merklich.

Winsen- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Am 18.12.2020 kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall in Winsen (Luhe). Ein 38-jähriger Winsener hatte noch kurz Zigaretten kaufen wollen. Weit kam er nicht. Bereits nach ein paar Metern verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr rechts gegen einen geparkten Pkw. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,34 Promille. Eine Blutprobe wurde genommen und der Führerschein beschlagnahmt. Vorerst geht der Unfallverursacher zu Fuß.

Rosengarten Klecken - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Körperverletzung in der Bahn +++

Am 18.12.2020, gegen 21:20 Uhr, kam es im Metronom von Harburg in Richtung Bremen zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 30-jährigen Frau aus Berlin. Diese wurde von dem 20-jährigen deutschen Beschuldigten unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen und erlitt hierbei Verletzungen im Mundbereich. Der Täter verließ den Zug im Beisein einer Gruppe junger Männer am Bahnhof Klecken und versteckte sich vor den eintreffenden Beamten im Böschungsbereich an den Gleisen. Auf Ansprache kam der Mann in bedrohlicher Haltung auf einen Polizeibeamten zu. Die Aufforderung, stehen zu bleiben, ignorierte er, sodass er durch den Polizeibeamten zu Boden gebracht wurde. Bei der anschließenden Fixierung schlug der junge Mann derart um sich, dass ein Polizeibeamter leicht im Gesicht und an der Hand verletzt wurde. Der Täter wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten zum Polizeikommissariat Seevetal verbracht, wo er im weiteren Verlauf versuchte, eine Polizeibeamtin mit einem gezielten Faustschlag in Richtung des Kopfes zu verletzen. Dem jungen Mann wurde aufgrund seiner nicht unerheblichen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen, ehe er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wurde. Da bei der Durchsuchung seiner Person zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden wurden, muss er sich nun in mehreren Strafverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, verantworten.

Seevetal Hörsten - Verunfallter Pkw aufgefunden +++

Am 19.12.2020, gegen 23:30 Uhr, erhielt das Polizeikommissariat Seevetal Kenntnis über einen verunfallten, blauen Ford KA, welcher auf dem Dach in der Straße "Zum Großen Moor" liegen soll. Personen konnten am Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Das Fahrzeug ist nicht zugelassen und wurde zum Zeitpunkt des Unfalls mit entwendeten Kfz-Kennzeichen aus Hamburg geführt. Zeugen, die Angaben zum Pkw und deren Nutzern machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seevetal unter der Rufnummer 04105/6200 in Verbindung zu setzen.

