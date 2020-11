POL-WL: Wocheendmeldung der PI Harburg 06.11.-08.11.2020

Polizeiinspektion Harburg

+++ LK Harburg - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Freitag, den 06.11.2020, gegen 17:45 Uhr, bemerkt ein 39-Jähriger Nenndorfer bei der Rückkehr nach Hause in die Straße Drumberg zwei Männer, welche an der Terrassentür hebeln. Die zwei Männer ergreifen die Flucht und können trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht festgenommen werden. Zeugen, die zu der Tageszeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Nenndorf gemacht haben, werden gebeten sich bei dem Zentralen Kriminaldienst in Buchholz unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

+++ LK Harburg - Trunkenheitsfahrten

Im Landkreis werden am Wochenende drei Personen am Steuer eines PKW unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol festgestellt. Am Samstag, den 06.11.2020, gegen 16:45 Uhr, kontrollieren Beamte in 21629 Neu Wulmstorf, Wulmstorfer Wiesen, einen 33jährigen Neu Wulmstorfer in seinem VW Golf. Bei der Kontrolle wird eine Drogenbeeinflussung festgestellt und weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Beim Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen und die Drogen sichergestellt.

Ebenfalls am Samstag, gegen 20:45 Uhr, wird in 21244 Buchholz idN, in der Brandenburger Straße ein 22-jähriger Buchholzer in seinem Skoda Fabia kontrolliert. Nach der Feststellung einer Drogenbeeinflussung muss auch dieser sich auch einer Blutprobe unterziehen. Beiden Fahrzeugführern wird die Weiterfahrt untersagt.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:55 Uhr, wird in 21423 Winsen (Luhe) in der Straße "Schusterwall" ein alkoholisierter 20-jähriger Radbrucher auf einem Fahrrad festgestellt. Ein Alkoholtest vor Ort ergibt einen Wert von 1,8 Promille. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens und der Entnahme einer Blutprobe darf er den Weg zu Fuß fortsetzen.

+++ Buchholz idN - PKW macht sich selbständig

Am Samstag, den 06.11.2020, zwischen 21:10 Uhr und 21:55 Uhr macht sich der unzureichend gesicherte PKW einer 37-jährigen Hamburgerin selbstständig und rollt in 21244 Buchholz die Steinbecker Straße runter. Nach Querung der Straße und des Fußweges durchbricht der PKW einen Zaun und kommt zwischen Zaun und dem dahinterliegenden Parkplatz zum Stehen. Am PKW und am Zaun entsteht ein Schaden von ca. 9000 EUR.

+++ Seevetal - Festnahme eines Ladendiebes

Am 06.11.2020, gegen 13:35 Uhr, kann in einem Supermarkt in Seevetal-Maschen ein Ladendieb durch Mitarbeiter gestellt und der Polizei übergeben werden. Ein 35jähriger Georgier versuchet vier Mobiltelefone im Wert von fast 1000EUR zu entwenden. Am Folgetag wird der Festgenommene einem Haftrichter vorgeführt und nach Verkündung eines Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

+++ Rosengarten/ Nenndorf - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Freitag, den 06.11.2020, kommt es zwischen 06:45 Uhr - 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des E aktiv markt Meyer (EDEKA) in Rosengarten/Nenndorf. Der/die unbekannte Fahrzeugführer/-in touchiert mutmaßlich beim Ein- oder Ausparkvorgang einen grauen VW Polo und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Polo ist im Bereich des vorderen rechten Kotflügels stark beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04105-6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

+++ Winsen (Luhe) - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Am frühen Sonntagmorgen um 04:45 Uhr versuchen mindestens zwei Täter mit einem Gullydeckel in ein Juweliergeschäft in der Rathausstraße in 21423 Winsen (Luhe) einzubrechen. Der Versuch misslingt. Die dunkel gekleideten Täter fliehen vom Tatort in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Winsen (Luhe) unter 04171-7960 entgegen.

