Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Messer im Bauch - Versuchter Totschlag +++ Hausdurchsuchung & Festnahme nach Brand eines Imbisswagens +++ Einbruch - Mit Leiter auf Balkon +++ Einbruch beim Pflegedienst - Auto geklaut

Neu Wulmstorf (ots)

Messer im Bauch - Versuchter Totschlag

In einer Flüchtlingsunterkunft gerieten gestern Nachmittag zwei Pakistani aneinander. Im Laufe des Streites holte der 32-jährige Beschuldigte ein Obstmesser aus seiner Tasche und stieß es dem 25-jährigen Opfer in den Bauch. Dabei brach die Klinge des Messers ab und blieb im Bauch des Opfers stecken. Das Opfer konnte flüchten. Der Täter wurde festgenommen. Nachdem zunächst von Lebensgefahr beim Opfer ausgegangen werden musste, stellte sich im Krankenhaus heraus, dass keine wichtigen Blutgefäße getroffen wurden und das Opfer schon bald wieder entlassen werden kann. Der Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Hausdurchsuchung & Festnahme nach Brand eines Imbisswagens

Hoopte. Bereits am Montag berichteten wir von dem Brand eines Imbisswagens am Hoopter Elbdeich. Seit gestern steht fest: Es war Brandstiftung. Nachdem ein Personensuchhund und ein Brandsachverständiger des LKA im Einsatz waren und der Ermittlungsdienst der Polizei Winsen verschiedene Indizien ausgewertet hat, erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 51-Jährigen aus Winsen (Luhe). Gestern rückte die Bereitschaftspolizei an, um sein Haus zu durchsuchen. Hierbei wurden Beweismittel sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, konnte nach seinem Geständnis aber wieder aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen werden.

Einbruch - Mit Leiter auf Balkon

Buchholz. Am Donnerstag brach ein noch unbekannter Mann zwischen 17.15 Uhr und 20.15 Uhr in ein Wohnhaus Am Kattenberge ein. Nachdem er vergebens versuchte, eines der Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln, nahm er aus der Garage der Geschädigten eine Trittleiter, stieg auf den Balkon und brach dort die auf Kipp stehende Balkontür auf. Der Täter durchsuchte das Haus und entkam. Was genau geklaut wurde, kann noch nicht gesagt werden. Eine Videoaufnahme zeigte jedoch einen größeren Mann. Der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz ermittelt. Wer den Verdächtigen gesehen hat oder sonstige Beobachtungen zu dem Einbruch gemacht hat, wendet sich bitte an 04181/2850.

Einbruch beim Pflegedienst - Auto geklaut

Neu Wulmstorf. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in das Gebäude eines Pflegedienstes in der Bahnhofstraße ein. Mehrere Büroschränke wurden aufgebrochen. Was alles geklaut wurde, konnte die Pflegedienstleitung noch nicht sagen. Auf jeden Fall wurde auch ein VW Polo der Einrichtung entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105/6200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Meier

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15

Fax: 0 41 81 / 285 - 105

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell