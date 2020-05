Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Blitzeinbruch in Lebensmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

Buchholz/Sprötze (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (06.05.2020) kam es zu einem Blitzeinbruch in den Edeka-Markt an der Niedersachsenstraße. Gegen 00.26 Uhr lösten die vier Täter den Alarm aus, als sie eine Seiteneingangstür aufbrachen. Innerhalb von nur zwei Minuten brachen die Diebe anschließend die Wechselgeldkassetten mehrerer Kassenterminals aus ihren Halterungen und verließen den Markt damit.

Wie die Bilder der Überwachungskameras zeigen, liefen die Diebe anschließend über den Parkplatz in den rückwärtigen Bereich in Richtung Kirchhofstraße. Möglicherweise stand dort, oder an der etwa 400 Meter weiter entfernten Bundesstraße 3, ein Fluchtfahrzeug, das die vier maskierten Täter anschließend aufgenommen hat.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht, möglicherweise auch schon am späten Vorabend, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktes, oder der Kirchhofstraße aufgefallen sind. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

