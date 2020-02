Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: BMW gestohlen und auf der Flucht zurückgelassen ++ Winsen/Lüneburg - Nach Schlägerei in Fliegenberg: Tatverdächtiger 21-Jähriger festgenommen

Stelle (ots)

BMW gestohlen und auf der Flucht zurückgelassen

Heute (17.02.2020), gegen 01.50 Uhr, haben Unbekannte in der Straße Uhlenhorst einen BMW 435 xDrive gestohlen. Die Täter hatten sich Zugang zur Garage verschafft und den Wagen herausgefahren. Die Geschädigten wurden durch die Motorengeräusche geweckt und alarmierten die Polizei. Sofort wurde eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen initiiert. Gegen 03.40 Uhr fanden Beamte den gestohlenen BMW in Meckelfeld am Straßenrand stehend. Die Täter hatten den Wagen offenbar zurückgelassen, um damit nicht in eine Polizeikontrolle zu geraten. Der Pkw wurde sichergestellt.

Winsen/Lüneburg - Nach Schlägerei in Fliegenberg: Tatverdächtiger 21-Jähriger festgenommen

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4509622 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4519700

Wie berichtet, ermittelt die Polizei Winsen im Fall der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 22-Jährigen vom 02.02.2020 seit letzter Woche konkret gegen einen 21-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, den folgenschweren Faustschlag gegen den Kopf des 22-Jährigen ausgeführt zu haben.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts und des unklaren Aufenthaltsortes des Beschuldigten erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg noch in der vergangenen Woche einen Haftbefehl gegen den Lüneburger.

Am Sonntag (16.02.2020) konnte der Mann von Beamten der Polizei Lüneburg in einem Hotel festgenommen werden. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Zu den Vorwürfen hat er sich bislang nicht geäußert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell