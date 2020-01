POL-WL: Randalierer kam in Psychiatrie ++ Welle - Einbruch in Tankstelle ++ Buchholz - Feuer auf Balkon ++ Wenzendorf - In Gegenverkehr gefahren

Polizeiinspektion Harburg

Randalierer kam in Psychiatrie

Am Samstagnachmittag sorgte ein 86-jähriger Mann für einen Polizeieinsatz in Stelle. Der Mann hatte zunächst in der eigenen Wohnung randaliert, dabei die Einrichtung zerstört und auch Angehörige herumgeschubst. Als die Polizei vor Ort eintraf, kam der Mann mit einem Vorschlaghammer in der Hand heraus und warf ihn in Richtung der Beamten. Diese konnten dem Hammer ausweichen und den Mann anschließend zu Boden bringen und fixieren. Aufgrund seines Gesamtzustandes wurde der 86-Jährige in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen.

Welle - Einbruch in Tankstelle

Die Tankstelle an der Hauptstraße ist heute (13.1.2020) erneut von Dieben heimgesucht worden. Gegen kurz nach 1:00 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür zum Verkaufsraum auf und ergriffen einige Tabakwaren. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Zeugen, denen gegen 1:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei zu melden.

Buchholz - Feuer auf Balkon

Am Sonntag, gegen 10:55 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr in den Kochweg gerufen. Auf dem Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss war es aus bislang unklarer Ursache zu einer Brandentwicklung gekommen. Ein vorbeifahrender Zeuge hatte den Rauch bemerkt und eine ihm entgegenkommende Streifenwagenbesatzung darauf aufmerksam gemacht. Die Beamten begannen sofort mit der Evakuierung des Hauses. Zwei Bewohner wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Alle übrigen Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen.

Die brandbetroffene Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Durch das Feuer entstand auch Schaden am Dachstuhl des Mehrfamilienhauses. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest. Für die Ermittlungen zur Brandursache wurde der Brandort beschlagnahmt.

Wenzendorf - In Gegenverkehr gefahren

Eine 59-jährige Frau hat am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 verursacht. Die Frau war gegen 17:50 Uhr mit ihrem Mercedes in Richtung Rade unterwegs als sie aus noch unklarer Ursache nach links in die Gegenfahrspur geriet. Dort prallten zunächst die Außenspiegel ihres Wagens und eines entgegenkommenden Ford zusammen. Anschließend prallte der Wagen der 59-Jährigen mit einem hinter dem Ford fahrenden Mercedes zusammen. Die beiden Autos wurden hierdurch in den Seitenraum geschleudert.

Die Unfallverursacher erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 EUR.

