Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in Handwerksbetriebe ++ Winsen - Tageswohnungseinbruch ++ Rosengarten/Leversen - Unfallbeteiligter flüchtete ++ Radbruch/BAB 39 - Lkw verlor Reifen - zahlreiche Geschädigte

Seevetal/Ramelsloh (ots)

Einbrüche in Handwerksbetriebe

In der Nacht zu Donnerstag sind Diebe in den Lagerraum eines Handwerksbetriebes an der Horster Landstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Tor auf und entwendeten aus der Halle zahlreiche Maschinen, wie Bohrhammer und Sägen. Ein auf dem Gelände stehender Kleintransporter wurde ebenfalls aufgebrochen. Auch daraus stahlen die Täter Werkzeuge. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr.

An der Straße Bei den Kämpen drangen die Täter ebenfalls in eine Betriebshalle ein. Hier stahlen sie lediglich ein kleines Elektrogerät. Es blieb bei geringem Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Winsen - Tageswohnungseinbruch

Ein Einfamilienhaus am Otfried-Preußler-Weg ist am Donnerstagnachmittag von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr brachen die Täter eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie erbeuteten Schmuck, Uhren und eine Digitalkamera. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Rosengarten/Leversen - Unfallbeteiligter flüchtete

Auf der Westerhofer Straße kam es am Donnerstag, gegen kurz nach 7 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann wollte mit seinem Peugeot, von der Straße Im Dorfe kommend, nach links in die Westerhofer Straße einbiegen. Dabei übersah er einen Kleintransporter, der, von links kommend, die Westerhofer Straße in Richtung Sieversen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt nach dem Unfall unvermittelt fort. Der Peugeot des Unfallverursachers wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem beteiligten Transporter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Radbruch/BAB 39 - Lkw verlor Reifen - zahlreiche Geschädigte

Auf der A 39, in Fahrtrichtung Lüneburg, kam es am Donnerstag, gegen 17:35 Uhr, zu mehreren kleinen Unfällen. An einem Lkw löste sich während der Fahrt ein Reifen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Insgesamt sieben Fahrzeuge, die hinter dem Lkw in derselben Richtung unterwegs waren, fuhren anschließend über den Reifen und wurden hierdurch beschädigt. Glücklicherweise konnten alle Fahrzeugführer kontrolliert anhalten, sodass es zu keinen weiteren Kollisionen kam. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 EUR geschätzt.

