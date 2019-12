Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wocheendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 13.12.2019, 12:00 Uhr bis Sonntag, 15.12.2019, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Jesteburg - Trunkenheitsfahrt Am 14.12.19, gegen 01:15 Uhr wird in Jesteburg durch Polizeibeamte ein Pkw kontrolliert. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug schlägt den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Die 54 Jahre alte Fahrerin hat bei der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 2,89 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheines erwartet die Fahrerin nun ein Strafverfahren.

Reindorf - Trunkenheitsfahrt Ebenfalls am 14.12.19, gegen 02:20 Uhr wird in Reindorf ein 41 Jahre alter Autofahrer durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der Kontrolle des Mannes ergibt sich eine Atemalkoholkonzentration von 2,24 Promille. Auch hier erwartet den Fahrer nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheines ein Strafverfahren.

Landkreis Harburg - Wohnungseinbrüche Im o.a. Zeitraum kommt es im Landkreis zu fünf Einbrüchen, bzw. Einbruchsversuchen in Wohnhäuser. Am Freitag zwischen 16:30 und 19:00 Uhr dringen Täter in Meckelfeld in der Straße Greevenbroich nach Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus ein. Die Täter erbeuten hier Schmuck. Ebenfalls am Freitag zwischen 18:00 und 18:35 Uhr gelangen Täter nach Einwerfen einer Fensterscheibe in Egestorf in der Straße Waldring in ein Wohnhaus. Am Freitag, zwischen 11:00 und 22:15 Uhr dringen Täter nach Aufhebeln einer Tür in Stelle-Ashausen in der Neißestraße in ein Wohnhaus ein. Die Täter können hier Schmuck erbeuten. Am Samstag gegen 18:20 Uhr versucht ein Täter im Lehmkuhlskamp in Buchholz in ein Wohnhaus einzusteigen. Nachdem der Täter erfolglos an der Terrassentür gehebelt hat, wirft er mit einem Stein die Türscheibe ein. Durch den Lärm wird der im Haus anwesende Geschädigte auf den Einbruchversuch aufmerksam, was der Täter bemerkt und unerkannt vom Tatort flüchten kann. Ebenfalls am Samstag, zwischen 18:15 und 19:15 Uhr dringen Täter in Lübberstedt in der Straße Wischenstieg nach Aufbrechen der Terrassentür in ein Wohnhaus ein. In allen Fällen bittet die Polizei darum, dass sich mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Einbrüche aufgefallen sind, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Harburg unter der Tel-Nr. 04181-2850 in Verbindung zu setzen.

