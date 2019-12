Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebstahl auf Baustelle ++ Brackel - Frau auf Gehweg angefahren ++ Hanstedt - In Gegenverkehr gefahren

Neu Wulmstorf (ots)

Diebstahl auf Baustelle

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr und Donnerstag, 7:45 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Matthias-Claudius-Straße zu einem Diebstahl. Die Täter öffneten gewaltsam zwei Lagercontainer und entwendeten daraus drei Trennschneider und mehrere mit Benzin gefüllte Kanister. Wie sie die Beute abtransportierten, ist unklar. Der Schaden liegt bei rund 3500 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Brackel - Frau auf Gehweg angefahren

Ein 87-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall in der Schulstraße verursacht. Der Mann war mit seinem Ford die Schulstraße, von der Rehrstraße kommend, entlang gefahren. Kurz vor der Einmündung zum Fischteichweg kam der 87-Jährige mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer 39-jährigen Frau, die mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg stand. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Warum der Mann auf den Gehweg geriet, ist noch unklar.

Hanstedt - In Gegenverkehr gefahren

Auf der Harburger Straße kam es am Donnerstag, gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 86-jährige Frau, die mit ihrem Opel auf der Straße unterwegs war, kam aus noch unklarer Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links in die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Ford einer 31-jährigen Frau. Die Fordfahrerin sowie ein elfjähriger Junge, der mit im Auto saß, wurden leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden.

