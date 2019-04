Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Heidenau - Kind bei Feuer verletzt ++ A 7 - LKW deutlich überladen ++ A 1 - Motorradfahrer schwer verletzt

Landkreis Harburg (ots)

Heidenau - Kind bei Feuer verletzt

Ein 6 Jähriger wurde Montagmittag bei einem Brand in Heidenau verletzt. Das Feuer brach gegen 12:00 Uhr in der Tostedter Straße aus. Offenbar spielte das Kind in der vom Brand betroffenen Scheune und konnte sich leicht verletzt ins Freie retten. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude. Der Junge kam in eine Klinik. Ob er in Zusammenhang mit dem Brandausbruch steht, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 80.000 Euro.

A 7 - LKW deutlich überladen

Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten am Montagnachmittag einen LKW aus Hamm auf der A 7 bei Garlstorf. Der Sattelzug war ihnen zuvor wegen der üppigen Ladung aufgefallen. Die Waage brachte dann auch die Erkenntnis, dass das Fahrzeug statt der durch eine spezielle Genehmigung gestatteten 41,8 Tonnen gut 49 Tonnen wog. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste einen Teil seiner Ladung abladen.

A 1 - Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 52 Jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagmorgen auf der A 1 bei Seevetal zu. Der Hondafahrer übersah offenbar ein Stauende und fuhr auf einen vor ihm stehenden VW auf. Der Aufprall war so stark, dass der VW auf einen Volvo geschoben wurde. Während die Autofahrer unverletzt blieben, wurde der Egestorfer in eine nahegelegene Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell