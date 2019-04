Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Bendestorf - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++ Buchholz - Mit 1,58 Promille am Steuer

Landkreis Harburg (ots)

Harmstorf - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Sonntagabend führten Beamte der Polizei Buchholz Verkehrskontrollen in Harmstorf durch. Im Rahmen dieser Kontrolle stoppte plötzlich ein VW Fahrer sein Fahrzeug in einiger Entfernung mittels Vollbremsung und hielt am Straßenrand an. Als die Polizisten zu dem Wagen kamen, war dieser leer. Kurze Zeit später kam jedoch aus einer Seitengasse ein weiteres Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit vor den Beamten davon. Als dieses Fahrzeug dann kontrolliert wurde, saß auf dem Beifahrersitz der Fahrer des zuvor festgestellten VW Golf. Warum der 21 Jährige nicht kontrolliert werden wollte, wurde schnell klar. Er hatte keine Fahrerlaubnis. Zudem war der Golf ohne Kennzeichen unterwegs. Den Bendestorfer erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen.

Buchholz - Mit 1,58 Promille am Steuer

In der Buchholzer Poststraße kontrollierte die Polizei am Montagmorgen gegen 3 Uhr den Fahrer eines Mercedes. Dieser war zuvor durch Schlangenlinien aufgefallen. Schon als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, kam ihnen eine Alkoholfahne entgegen. Der 28 Jährige Fahrer aus Buchholz pustete bei einem Test 1,58 Promille. Die Folge sind ein Strafverfahren und der Entzug der Fahrerlaubnis.

