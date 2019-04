Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: ++ Winsen/L. - Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer ++++ Meckelfeld - Streitigkeiten ++

++ Winsen/Luhe ++ (ots)

++ Winsen/L. - Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer ++ Gestern Abend gg. 18.00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Löhnfeld in Winsen/L. ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 23 - jähriger Opel Fahrer die Hansestraße, um an der Kreuzung Löhnfeld nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 34 - jährigen Kradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. ++ Meckelfeld - Streitigkeiten ++ In Meckelfeld kam es im Kürbisweg zu Streitigkeiten innerhalb einer Personengruppe, in dessen Verlauf eine männliche Person leicht verletzt wurde. Um den Sachverhalt aufzunehmen, mussten mehrere Streifenwagen eingesetzt werden. Hintergrund der Auseinandersetzung sind vermutlich familiäre Streitigkeiten.

