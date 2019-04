Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: ++ Seevetal - Einbruch in Ramelsloh ++++ Tostedt - Einbruch in Wohnhaus ++

++ Seevetal ++ (ots)

++ Seevetal - Einbruch in Ramelsloh ++ In der Nacht zu Ostermontag kam es in Ramelsloh in der der Ohlendorfer Straße in dem dortigen Einzelhandelsgeschäft zu einem Einbruchdiebstahl. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die unbekannten Täter eine Scheibe ein und gelangten somit ins Objekt. Hier entwendeten sie eine größere Menge an Zigaretten. Anschließend gelang ihnen die Flucht in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf über 10.000EUR geschätzt.

++ Tostedt - Einbruch in Wohnhaus ++ In Todtglüsingen gelangten unbekannte Täter im Zeitraum v. 18.04.2019 - 22.04.2019 durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Einfamilienhaus und erbeuteten Schmuck. Sie konnten nach der Tat unerkannt entkommen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

