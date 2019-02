Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kupferrohre gestohlen

Hanstedt (ots)

In der Nacht zu Dienstag sind im hanstedter Ortskern Kupferstandrohre von drei Gebäuden gestohlen worden. Betroffen waren ein Geschäftshaus an der Winsener Straße sowie zwei Geschäfte an der Straße Bei der Kirche. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Da sich die Kupferrohre an der jeweils straßenseitigen Fassade befanden, hofft die Polizei auf Zeugen, denen in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizeistation Hanstedt, Telefon 04184 1661.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell