POL-WL: 169. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg

Sittensen (ots) - Am Mittwoch, dem 05.12.2018, ab 18:30 h, findet in den Räumlichkeiten der Rastanlage Ostetal, Fahrtrichtung Hamburg, der 169. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg statt. Das Stammtisch-Team lädt zum vorweihnachtlichen Stammtisch ein. Geplant sind unter anderem ein kleiner Jahresrückblick und die verschiedenen Aktionen des Fernfahrerstammtisches im vergangenen Jahr. Weiterhin wollen wir von unserem Besuch bei der Fernfahrerstammtisch-Tagung in Hessen berichten. Auch haben die Gäste die Möglichkeit, an diesem Abend Themenwünsche für das folgende Jahr zu nennen. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mit Lebkuchen und Gebäck lassen wir das Jahr dann ausklingen. Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizeikommissariat Winsen/Luhe

Andrea Möller, POK`in

Moderatorenteam des Fernfahrerstammtisches

fernfahrerstammtisch@pd-lg.polizei.niedersachsen.de

Telefon: 04171/796200

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell