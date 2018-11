POL-WL: Zigaretten aus Lager gestohlen ++ Stelle - Strohballenlager abgebrannt ++ Neu Wulmstorf - Werkzeuge und Kabel gestohlen

Rosengarten/Klecken (ots) - Zigaretten aus Lager gestohlen

Heute (Dienstag, 27.11.18), gegen kurz nach Mitternacht, haben Unbekannte eine Scheibe des Rewe-Marktes an der Bürgermeister-Glade-Straße aus dem Rahmen gehebelt und dadurch die Alarmanlage ausgelöst. Im Anschluss drangen sie in das Objekt ein und liefen in das Lager. Dort brachen sie eine Transportbox auf und entwendeten daraus eine Vielzahl von Zigarettenstangen. Noch bevor die ersten Streifenwagen den Markt erreichten, konnten die Täter mit ihrer Beute flüchten. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest. Zeugen, denen in der Zeit um Mitternacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Marktes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Stelle - Strohballenlager abgebrannt

Rund 70 Silageballen, ein Wohnwagen und diverse Altreifen sind am Montagabend bei einem Feuer an der Straße Achterdeich zerstört worden. Gegen 20.45 Uhr hörten Zeugen laute Knallgeräusche und sahen Flammenschein hinter einem Kuhstall. Erste Befürchtungen, der Stall könnte brennen, bestätigten sich nicht. Die brennenden Strohballen lagerten auf einer Freifläche, rund 50 Meter hinter dem Stall.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte brannte der 25 Jahre alte Wohnwagen bereits in voller Ausdehnung. Auch die Strohballen und die Altreifen waren nicht mehr zu retten. Gegen 23.15 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat den Brandort für die Ermittlungen zur Brandursache beschlagnahmt. Nach ersten Erkenntnissen ist Brandstiftung wahrscheinlich. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

Neu Wulmstorf - Werkzeuge und Kabel gestohlen

Am Montag, gegen 01.30 Uhr, sind Diebe in einem Tiefgaragenrohbau aktiv gewesen. Die Täter hebelten die Türen zweier Lagerräume auf und entwendeten daraus Werkzeuge sowie rund 25 Meter einer bereits installierten Hauptstromleitung. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 70013860.

