POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 23.11.2018 -12:00 Uhr- bis Sonntag, 25.11.2018, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots) - Seevetal/Maschen - Festnahmen nach Wohnungseinbruch

Am späten Samstagnachmittag wurde ein Einbrecher in einem Einfamilienhaus im Freschenhausener Weg erwischt, als ein Bewohner (56) mit einer Verwandten (63) nach hause kam. Der Einbrecher, welcher bereits nach Geld und Schmuck gesucht hatte, ergriff die Flucht durch ein Sprung aus dem Fenster und ließ bereits an sich genommenes Diebsgut zurück. Eine Fahndung durch die alarmierte Polizei führte zu Festnahmen von zwei Albanern (32 und 43) in Maschen. Ersten Ermittlungen nach waren beide an der Tat beteiligt und agierten arbeitsteilig. Möglicherweise gab es noch weitere Täter. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizeiinspektion Harburg: 04181-2850)

Landkreis Harburg - weitere Wohnungseinbrüche in Otter und Salzhausen

Im Berichtszeitraum wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in Otter (Bergstraße) bekannt. Hier gelangten unbekannte Täter am Samstag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters in das Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertsachen. In Salzhausen (Kampweg) gelangten Täter über den Zeitraum von letzter Woche bis Samstag gegen 12:00 Uhr in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus durch Einschlagen eines Fensters und durchsuchten es. Es wurden diverse Wertsachen mitgenommen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizeiinspektion Harburg: 04181-2850)

Seevetal/Meckelfeld - Brand in Oberschule

Samstagnacht gegen 21:00 Uhr wurde die Oberschule nach einer Alarmauslösung von einer Polizeistreife zusammen mit dem Hausmeister begangen. Dabei wurden Flammen in einem Lehrerzimmer gesichtet. Eigene Löschversuche dämmten den Brand bis zum Eintreffen der Meckelfelder Feuerwehr ein, welche den Brand ablöschte. Der Brand blieb dadurch im Wesentlichen auf das Zimmer beschränkt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht geschätzt werden, da unbekannt ist, ob die Statik des Gebäudes beeinträchtigt wurde. Zur Brandursachenermittlung wurde der Brandort beschlagnahmt. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizeiinspektion Harburg: 04181-2850)

Seevetal/Maschen/Glüsingen/Fleestedt - Pkw-Aufbrüche

In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es im Bereich Maschen und Glüsingen/Fleestedt zu diversen ungewöhnlichen Pkw-Aufbrüchen. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei diesen Taten in erster Linie um Sachbeschädigungen gehandelt haben könnte. Aus diesem Grunde bittet die Polizei Seevetal um Hinweise zu auffälligen Beobachtungen aus der Nacht (04105-6200)

Seevetal/Meckelfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Der genaue Unfallort befindet sich auf dem Parkplatz links von Haupteingang, im hinteren Drittel. Der Unfallflüchtige beim Rangieren einen geparkten Toyota Avensis (blau) im vorderen Bereich beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seevetal entgegen (04105-6200)

Seevetal/Horst - Mülltonnenbrand bei Grundschule

Am Samstag kam es in der späten Nacht kurz nach 23:00 Uhr zu einem Mülltonnenbrand bei der Grundschule Horst. Diese wurde mutmaßlich absichtlich entzündet. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seevetal entgegen (04105-6200)

Hollenstedt/Appel - Schutzengel bei Trunkenheitsfahrt

Kurz nach Mitternacht verlor der Fahrer (28) eines Citroen Berlingo auf der K 31 in der Ortschaft Appel aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er in Richtung Appelbeck fuhr. In der Folge kollidierte der PKW mit einem Gartenzaun und überschlug sich. Der Fahrer und sein Beifahrer (31) blieben dennoch unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Der Fahrer wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille auf und schien zudem unter Drogeneinfluss zu stehen. Im wurde für das Strafverfahren eine Blutprobe entnommen.

Landkreis Harburg - Trunkenheitsfahrten

Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnte die Polizei am Wochenende 3 PKW-Fahrer feststellen, welche ihre Fahrzeuge besser zu Hause hätten stehen lassen sollen. Ein 49jähriger Garlstorfer wurde am Samstagvormittag in seinem Heimatdorf kontrolliert und muss aufgrund der gemessenen 0,58 Promille mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Gegen einen Marschachter (59) wurde aufgrund der festgestellten 1,88 Promille am Samstag (22:40 Uhr) ebenso ein Strafverfahren eröffnet, wie gegen einen Elbstorfer (18), welcher kurz vor Fahrtbeginn einen Joint geraucht hatte und am Sonntag kurz nach 01:00 Uhr kontrolliert wurde. In beiden Fällen wurden die Fahrer auf der Elbuferstraße in der Elbmarsch angehalten und werden nun wohl längere Zeit ohne ihren Führerschein auskommen müssen.

Buchholz/Nordheide - Waldbodenbrand

Beim Fuhrenkamp-Wald entwickelte sich am Freitag ein Schwelbrand im Waldboden nahe eines Ferienhauses zwischen dem Fuhrenkamp und dem Steinbach, der gegen 19:00 Uhr entdeckt wurde. Der Brand konnte bei ca. 25qm Ausdehnung abgelöscht werden. Eine Brandursachenermittlung wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz entgegen (04181-2850)

Buchholz/Nordheide - Einbruch in Krankenhaus-Kiosk

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde das Fenster zum Kiosk des Krankenhauses aufgebrochen, es wurden danach mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz entgegen (04181-2850)

