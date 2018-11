POL-WL: Baucontainer aufgebrochen ++ Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch ++ Bendestorf - Bargeld gestohlen ++ Winsen - Kind bei Unfall leicht verletzt ++ Buchholz - Polizei sucht eingreifenden Zeugen

Hollenstedt (ots) - Baucontainer aufgebrochen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr und Donnerstag, 07 Uhr, haben Diebe auf einer Baustelle an der Straße An der Ihlsbeck einen Container aufgebrochen. Die Täter überwandten zunächst den Bauzaun und schlugen dann das Schloss vom Container ab. Daraus entwendeten sie Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro Bargeld. An einem zweiten Container machten die Täter sich zwar zu schaffen, betraten ihn aber nicht.

Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

In der Mittagszeit suchten Diebe am Donnerstag ein Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße heim. In der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr hebelten die Täter das Küchenfenster des Hauses auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck, ein iPad und Uhren. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Bendestorf - Bargeld gestohlen

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14 und 21 Uhr, brachen Diebe die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Poststraße auf. Anschließend durchwühlten sie diverse Schränke. Sie erbeuteten Bargeld und verschwanden unbemerkt wieder aus der Wohnung.

Der Zentrale Kriminaldienst nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Winsen - Kind bei Unfall leicht verletzt

Auf der Eckermannstraße kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Achtjähriger leicht verletzt wurde. Gegen 11.50 Uhr war eine 51-jährige Frau mit ihrem Toyota in Richtung Innenstadt unterwegs. Zwischen dem Fußgängerüberweg in Höhe der Rote-Kreuz-Straße und der Kreuzung Von-Somnitz-Ring übersah die Frau offenbar, dass der Achtjährige mit seinem Fahrrad die Straße überquerte. Ob er dabei plötzlich auf die Fahrbahn fuhr, ist noch unklar. Trotz Vollbremsung traf der Wagen den Jungen, der zunächst auf die Motorhaube prallte und dann auf die Straße fiel. Glücklicherweise kam der Schüler mit einem Schock und einigen Prellungen davon.

Buchholz - Polizei sucht eingreifenden Zeugen

Am 14.11.2018, gegen 16.15 Uhr, ist es in der Wilhelm-Meister-Straße zu einer Beleidigung auf sexueller Grundlage zum Nachteil einer 28-jährigen Frau gekommen. Der noch unbekannte Täter näherte sich unter einem Vorwand der Frau, packte sie am Handgelenk und hielt sie fest. Erst durch Ansprache durch einen unbekannten Zeugen entfernte sich der Täter.

Der Zeuge hatte den Vorfallsort leider so schnell verlassen, dass es der Frau nicht mehr möglich war, ihn anzusprechen.

Die Polizei in Buchholz bittet den Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 zu melden.

