POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 06.07.2018 -12:00 Uhr- bis Sonntag, 08.07.2018, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots) - Heidenau - Flucht vor Verkehrskontrolle

Samstagmittag flüchteten bei einer Verkehrskontrolle zwei Insassen aus ihrem PKW. In diesem fanden die Beamten noch knapp 10 Gramm Marihuana und eindeutige Hinweise auf den Fahrer, der keinen Führerschein besitzt. Der noch leicht bekiffte Beifahrer konnte noch im Rahmen der Verfolgung aufgegriffen werden. Beide Personen dürfen sich jetzt in Strafverfahren verantworten.

Heidenau - Pistolenschüsse und Smartphonegaffer

Auf der "Beach-Party" in Heidenau geriet eine 22-jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht mit drei Bekannten in einen Streit und zog plötzlich unvermittelt eine Schreckschusspistole, die sie aus nächster Distanz auf einen 20-jährigen richtete und drei mal den Abzug betätigte. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich jedoch kein Schuss aus der geladenen Waffe. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte die Schützin kurz darauf im Nahbereich antreffen. Als bei ihr die Pistole im Hosenbund aufgefunden wurde, griff sie die Polizisten mit Tritten und Schlägen an und griff dabei auch nach der Dienstwaffe einer Beamtin. Die Polizeibeamten überwältigten die Frau und begannen, sie nach weiteren Waffen zu durchsuchen, als plötzlich ein 19-jähriger Schaulustiger direkt ans Geschehen trat, um aus nur 1 Meter Entfernung mit seinem Smartphone Videoaufnahmen zu tätigen. Auf polizeiliche Ansprache der beiden Beamten, welche sich weiterhin der erheblich wehrenden Frau widmen mussten und bei dieser währenddessen auch noch ein verstecktes Outdoormesser fanden, reagierte der störende Gaffer nicht. Ein Mitarbeiter des Veranstalters der Beach-Party kam hinzu und bat den Gaffer ebenfalls, das Filmen zu unterlassen. Dieses nahm der Gaffer zum Anlass, eine Auseinandersetzung mit dem Mitarbeiter zu beginnen, deren Eskalation nur verhindert werden konnte, da zwischenzeitlich weitere alarmierte Polizeibeamte am Ort des Geschehens eintrafen. Der Gaffer löschte letztendlich sein Video. Die festgenommene Frau stand offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss und wurde zunächst ins Polizeigewahrsam gebracht. Da sie sich nicht beruhigen ließ und auch noch sich selbst durch sinnlose Gewalt gegen die Gewahrsamszelle und dortige Einrichtung gefährdete, wurde sie schließlich zur ärztlichen Beobachtung dem Buchholzer Krankenhaus zugeführt. Erst kurz vor neun Uhr war sie insoweit beruhigt, dass sie dort entlassen werden konnte. Während des Polizeieinsatzes wurde eine Polizeibeamtin (33) durch die Widerstandshandlungen der Frau leicht verletzt.

Buchholz/Nordheide - Zeugen zu Körperverletzung gesucht

In der Stunde nach Mitternacht von Samstag auf Sonntag schlug ein unbekannter Mann auf dem Schützenfest einem 19-jährigen Buchholzer ins Gesicht. Der Täter wird beschrieben mit ca. 190 cm Körpergröße, Alter Mitte 20, schwarzer Brille, schwarz-rotes Cap, dunkler Steppweste und dunkler Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz entgegen (04181-2850)

Welle - Messerstich zum Bauch

Bei einem eskalierten Streit um Samstagmitternacht stach ein eingeladener Besucher (37) dem Bewohner (30) eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße plötzlich mit einem kleinen Küchenmesser nach dem Bauch und verletzte ihn dabei oberflächlich. Mehrere anwesende Personen versuchten die beiden Männer zu trennen und wurden dabei teilweise selber leicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei war schnell klar, dass alle Anwesenden erheblich alkoholisiert waren. Das Stichopfer kam trotz der glücklicherweise nur leichten Verletzung vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Gegen den Messerstecher wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Kakenstorf - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in ein Einfamilienhaus in der Langen Straße in Kakenstorf über die Terrassentür eingebrochen. Vermutlich durch Geräusche der Bewohner wurde die Täterschaft verschreckt und floh unentdeckt. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis entgegen (Polizeiinspektion Harburg: 04181-2850)

Buchholz/Nordheide und Handeloh/Wörme - Brandstiftungen im Wald

Am Sonntag kam es um 02:30 Uhr morgens zu zwei nahe beieinander liegenden Waldbränden beim Reindorfer Weg. Um 08:15 Uhr wurde zudem ein Waldbrand in Wörme nahe der Straße "Am Hochwald" entdeckt. In allen Fällen verhinderte mutmaßlich eine frühzeitige Brandentdeckung schlimmeres und die Freiwilligen Feuerwehren konnten rechtzeitig löschen, bevor die Brände zu großflächig wurden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz entgegen (04181-2850)

Winsen/Luhe - Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht vom Freitag auf Samstag zerkratzten unbekannte Täter bei der Wilhelm-Busch-Straße den Lack von insgesamt 5 geparkten Fahrzeugen. Es ist ein Schaden von ca. 3000 Euro entstanden. Zeugen oder Täterhinweise nimmt die Polizei Winsen/Luhe entgegen (04171-7960)

Winsen/Luhe - Brennender Schuppen in Luhdorf

Am Samstag gegen 15.00 Uhr geriet aus unbekannten Gründen ein 100 qm großer Schuppen in Fachwerkbauweise auf einem Privatgrundstück bei der Straße "An der Luhe" in Brand. Zur Schadenshöhe und Brandursache kann die Polizei zurzeit noch keine Angaben machen. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

Winsen/Luhe - 3,45 Promille auf Fahrrad

Am Samstag um 15.10 Uhr fiel eine 47-jährige Fahrradfahrerin bei der Drager Straße einem Verkehrsteilnehmer durch ihre auffällige Fahrweise auf. Bei der Polizeikontrolle wurde eine erhebliche Alkoholisierung von 3,45 Promille gepustet. Es folgte der Transport zur Dienststelle und eine Blutprobenentnahme sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

