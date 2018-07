POL-WL: Polizei sucht Unfallzeugen

Winsen (ots) - Polizei sucht Unfallzeugen

8000 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall in der Straße An der Kleinbahn in Winsen. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Ein 32Jähriger hatte seinen roten Hyundai am Mittwochnachmittag am Straßenrand abgestellt. Am Donnerstagmorgen gegen 01:30 Uhr kam er dann zu seinem Fahrzeug zurück und bemerkte den erheblichen Schaden. Sowohl die hintere Stoßstange als auch die komplette rechte Fahrzeugseite waren beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass der Verursacher ein weißer LKW gewesen sein könnte. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Winsen unter der Rufnummer 04171/ 7960.

