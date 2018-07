POL-WL: Buchholz - Einbruch in Arztpraxis ++ Neu Wulmstorf - Durch das Dach eingebrochen ++ Buchholz - 1.000.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Landkreis Harburg (ots) - Buchholz - Einbruch in Arztpraxis

In eine Praxis in der Heinrichstraße brach ein Unbekannter am Freitagmorgen gegen 1 Uhr ein. Der Täter hebelte dazu ein Fenster auf. Im Inneren wurden dann diverse Schränke durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Eine Zeugin sah den Täter noch flüchten. Er wird als männlich und ca. 175 cm groß beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Lederjacke, Jeans und dunklen Schuhen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Buchholz unter der Rufnummer 04181/ 2850.

Neu Wulmstorf - Durch das Dach eingebrochen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Supermarkt in den Wulmstorfer Wiesen ein. Die Täter öffneten dazu einen Teil des Daches und gelangten so in das Objekt. Entwendet wurde nach derzeitiges Erkenntnissen nichts.

Buchholz - 1.000.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Am Freitagmorgen gegen 00:30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin des Hindenburgweges, dass es bei ihren Nachbarn brennt. Sie lief sofort rüber und warnte die schlafende Familie (8 bis 54 Jahre alt). Diese konnte das Haus unverletzt verlassen. Eigene Löschversuche scheiterten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, konnte das Abbrennen aber nicht verhindern. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1 Million Euro. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell