Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei schnappt zwei Ladendiebe auf frischer Tat

Celle (ots)

Gestern Abend gingen der Polizei zwei notorische Ladendiebe in Netz. Nachdem die beiden polizeibekannten Männer im Alter von 37 und 42 Jahren in verschiedenen Verbrauchermärkten Alkoholika, Zigaretten und andere Gegenstände entwendet hatten und geflüchtet waren, konnte die Polizei der beiden Gauner gegen 19.00 Uhr in der Sprengerstraße habhaft werden. Der 37-Jährige wurde fahrradfahrend angetroffen, was angesichts seines Alkoholisierungsgrades für ihn zusätzliche strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben dürfte. Zudem wurden bei der Durchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden. Nach der Sicherstellung der entwendeten Sachen im Wert eines dreistelligen Betrags sowie der Betäubungsmittel erhielten die Diebe ein Hausverbot in den betroffenen Geschäften.

