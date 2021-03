Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eversen - Einbruch in Sägewerk-Büro

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in das Bürogebäude des Sägewerks in der Dorfstraße ein. Hier hebelten sie Fenster auf und entwendeten u.a. eine zweistellige Summe Bargeld und zwei Werkzeugkoffer. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bergen entgegen unter 05051/47166-0.

