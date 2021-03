Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg - Rollator verschwunden

Celle (ots)

Unbekannte haben am Montag oder in der Nacht zu Dienstag im Waldweg einer 73 Jahre alten Dame den Rollator gestohlen. Die Gehhilfe stand am Montag (22.03.) bis 14.30 Uhr direkt vor der Haustür der betagten Anwohnerin. In den frühen Morgenstunden stellte sie fest, dass sie verschwunden war. Die Polizei Faßberg bittet unter 05055/987060 um Hinweise auf den Verbleib des silbernen Rollators mit einem Aufkleber der Firma Rulischka.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell