Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unter Drogeneinfluss rote Ampel missachtet

Celle / OT Neuenhäusen (ots)

Am Sonntagmorgen fiel einem Streifenwagen der Polizei eine 27-jährige, männliche Person auf, die mit ihrem PKW zunächst vor einer roten Ampel gehalten hatte, dann aber trotz Rotlicht in eine Kreuzung in der Biermannstraße eingefahren war. Bei der anschließenden Kontrolle ist festgestellt worden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand, was eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheines nach sich zog. Den Kraftfahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Kraftfahrzeuge darf dieser in der nächsten Zeit nicht mehr führen.

