Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Über drei Promille: Rollerfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Adelheidsdorf (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 10:45 Uhr, stützte ein 47 Jahre alter Rollerfahrer auf dem Verbindungsweg zwischen Großmoor und Ehlershausen, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Zeugen berichteten, dass der Rollerfahrer zuvor, unter Ausnutzung der gesamten Straßenbreite, in Schlagenlinien unterwegs gewesen sein soll und verständigten den Rettungsdienst und die Polizei. Schnell entstand der Verdacht, dass hier Alkohol als Unfallursache im Spiel gewesen sein könnte. Ein Atemalkoholtest schlug mit knapp über drei Promille zu Buche, so dass sich damit die absolute Fahruntüchtigkeit des 47-Järigen bestätigte. Trotz seiner augenscheinlich leichten Verletzungen wurde der Mann vorsorglich ins Krankenhaus transportiert, wo ihm u.a. eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

