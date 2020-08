Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mülltonnenbrand

Unterlüß (ots)

In den Morgenstunden des 02.08.2020 kam es auf einem Privatgrundstück in der Föhrenstraße in Unterlüß zum Brand von Mülltonnen. Dabei wurde auch die angrenzende Garage des 82-jährigen Eigentümers in Mitleidenschaft gezogen. Die FW Unterlüß konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Ermittlungen zur Ursache wurden durch die Polizei aufgenommen. Der Gesamtschaden wird mit 10.000.-EUR angenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell