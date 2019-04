Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Terrasse gerät in Brand

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Dienstagnachmittag die Terrasse eines Einfamilienhauses in der Wiesenstraße in Brand. Die Flammen griffen nach kurzer Zeit auf das Haus über. Die Hausbewohner verließen den unmittelbaren Brandort und brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte einen Vollbrand verhindern. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell