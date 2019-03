Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Pkw in der Hafenstraße

Stadt Celle (ots)

Am Samstag gegen 22:30 Uhr wird der Polizei der Brand eines Pkw auf dem Parkplatz in der Hafenstraße gemeldet. Feuerwehr- und Polizeikräfte stellen dort einen Pkw BMW fest, dessen Front in Vollbrand steht. Der Pkw-Brand kann zwar durch die Feuerwehr gelöscht werden, jedoch entsteht am Pkw ein Totalschaden. Andere Fahrzeuge waren zur Brandzeit nicht in der Nähe geparkt, so dass kein weiterer Schaden entstanden ist. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Celle unter 05141/277-0 zu melden.

