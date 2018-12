POL-CE: Celle - Frau vergisst Essen auf dem heißen Herd! - Nachbarin ruft Feuerwehr!

Celle (ots) - Ein angebranntes Mittagessen sorgte am Mittwoch (05.12.2018) dafür, dass Feuerwehr und Polizei in die Sankt-Georg-Straße ausrücken mussten. Eine Anwohnerin hatte den Rauchmelder in der Nachbarwohnung gehört und die Feuerwehr gerufen. Die 74 Jahre alte Bewohnerin der völlig verrauchten Wohnung hatte offenbar vergessen, dass sich noch Essen auf dem heißen Herd befand, als sie zu einem Spaziergang aufbrach. Die Feuerwehrleute öffneten die Fenster zum Lüften der Wohnung, in der glücklicherweise keine Schäden entstanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell